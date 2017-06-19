В Маниле ожидают визит Лаврова в августе, Медведева - в ноябре

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Манила ожидает, что глава МИД РФ Сергей Лавров посетит филиппинскую столицу в августе текущего года, кроме того, в ноябре ожидается визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева для участия в саммите Россия-АСЕАН, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

"Глава МИД РФ Сергей Лавров приедет в Манилу в августе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также будет в ноябре в Маниле на встрече "Россия-АСЕАН", — сказал посол.

Помимо этого, как информировал дипломат, в июле филиппинский министр по президентским коммуникациям Мартин Анданар прибудет в Москву для встречи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

"Они подпишут соглашение. Это станет первой встречей на министерском уровне после президентского визита. Это случится 11 июля. Анданар с 10 по 13 июля будет находиться в России", — добавил Соррета.

На вопрос о том, ожидают ли в Маниле ответного визита самого президента РФ, посол подчеркнул, что "еще рано говорить об этом".

"Я пока не получил инструкции касательно формального приглашения для него. Я думаю, он сможет посетить Филиппины, только если будет находиться в этом регионе по какой-то причине. Вот на АТЭС он собирается, Вьетнам в этом году принимает саммит. А Вьетнам находится примерно в двух часах пути от Филиппин, и у Путина есть свой самолет. Надеюсь, он сможет посетить нас хотя бы на день", — заявил Соррета.

При этом, как отметил посол, российские военные корабли периодически подплывают к берегам Филиппин. "Моему президенту очень нравится подниматься на борт корабля", — добавил Соррета.