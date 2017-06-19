Среди погибших из-за пожаров в Португалии нет российских туристов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет, сообщила РИА Новости в понедельник начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Португалии погибли более 60 человек.

"Только что в ведомство поступила информация о том, что российских туристов нет среди погибших и пострадавших во время пожаров в Португалии. Ростуризм продолжает оставаться на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ", — сказала собеседница агентства.

Сергеева также отметила, что летний сезон уже начался, и в Португалии отдыхают достаточно много россиян. При этом она добавила, что ведомство сейчас уточняет количество граждан России, которые в данное время находятся в Португалии.