Во все районы в Донбассе возобновлена подача воды, заявили в Киеве

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Централизованная подача воды возобновлена во все отключенные ранее районы в Донецкой области, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Пятнадцатого июня глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что насосная станция Южно-Донбасского водопровода после повреждения запущена в штатном режиме после тестирования, вода пошла на фильтровальные станции. Позднее в Госслужбе по ЧС сообщили, что 80% населения уже подключены к централизованному водоснабжению, в трех районах продолжалось наполнение резервных резервуаров.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 19 июня к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты пяти районов. В поселке Александровка продолжается заполнение резервного резервуара объемом 2 тысячи кубометров, восстановление водоснабжения населению планируется 19 июня", — говорится в сообщении.

Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций по обе стороны от линии соприкосновения, что обеспечивает водоснабжение более 1,8 миллиона человек. Через два дня станция возобновила работу. В тот же день в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что станция вновь подверглась обстрелу и не работает.