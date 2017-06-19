СМИ рассказали о мечети, возле которой фургон наехал на людей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фургон совершил наезд на людей у мечети в Лондоне, которую ранее посещали два человека, обвиненных в терроризме, в том числе единственный осужденный по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Закариас Муссауи, передает телеканал CNN.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

По данным телеканала, открывшаяся в 1994 году мечеть Finsbury Park стала известна из-за Абу Хамзы аль-Масри (Abu Hamza al-Masri), который в период с 1997 по 2003 год был имамом мечети. Он был позднее экстрадирован в США, где его признали виновным в поддержке террористов "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и "Талибана". В 2015 году его приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Как отмечает телеканал, известно, что в то время, когда имамом мечети был Абу Хамза, ее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines при помощи спрятанных в подошвах кроссовок взрывных устройств.

Отмечается, что с тех пор в мечети был проведен ряд реформ, включая учреждение нового руководства, которое возглавляет ассоциация мусульман Великобритании (MAB).

Как заявил аналитик телеканала Питер Берген, в целом у этой мечети репутация места, в котором ранее собирались исламистские боевики. По его словам, эта мечеть считалась одной из наиболее "воинствующих". Он отметил, что эта репутация скорее сохранилась в историческом плане.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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