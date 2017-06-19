Глава МВД Британии призвала граждан оставаться сплоченными

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МВД Великобритании Амбер Радд призвала британцев сохранять сплоченность и солидарность перед теми, кто пытается расколоть общество и посеять страх. Заявление министра опубликовало издание Guardian.
"Мы все должны продолжать стоять вместе, решительно, против всех тех, кто пытается разделить нас и распространить ненависть и страх", — сказала она.
Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.
The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.