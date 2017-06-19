Глава МВД Британии призвала граждан оставаться сплоченными

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МВД Великобритании Амбер Радд призвала британцев сохранять сплоченность и солидарность перед теми, кто пытается расколоть общество и посеять страх. Заявление министра опубликовало издание Guardian.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от ужасающего инцидента в Финсбери Парк", — отреагировала Радд на произошедшее на севере Лондона минувшей ночью ЧП.

"Мы все должны продолжать стоять вместе, решительно, против всех тех, кто пытается разделить нас и распространить ненависть и страх", — сказала она.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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