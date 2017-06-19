Никола Стерджен соболезнует пострадавшим при наезде фургона в Лондоне

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу людей у мечети в Лондоне.

"Снова ужасные новости из Лондона — мои мысли со всеми пострадавшими", — написала Стерджен в микроблоге Twitter.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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