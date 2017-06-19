Мэр Лондона о наезде фургона на людей: это атака на ценности толерантности

Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Инцидент с наездом фургона на людей возле мечети в Лондоне является очередной атакой на общие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением, заявил мэр Лондона Садик Хан, комментируя события минувшей ночи.

Мэр подчеркнул, что это ЧП наряду с терактами в Манчестере, Вестминстере и на Лондонском мосту является атакой на общечеловеческие ценности и ценности британцев.

"Мои мысли и молитвы с каждым, кто пострадал. Я благодарен нашим экстренным службам, которые быстро отреагировали и работали на месте всю ночь", — написал Хан на своей странице в Facebook.

Градоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.

Полиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан, добавил он.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.