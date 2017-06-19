В Лондоне госпитализировали восемь человек после инцидента с фургоном

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

РИА НОВОСТИ. ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА БЛИЗ МЕЧЕТИ В ЛОНДОНЕ, ГДЕ ФУРГОН НАЕХАЛ НА ЛЮДЕЙ — РЕЙТЕР