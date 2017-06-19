Соперница Вальса на парламентских выборах во Франции заявила о нарушениях

ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Соперница экс-премьера Франции Мануэля Вальса на выборах депутатов Национального собрания, кандидат левой "Непокорившейся Франции" Фарида Амрани заявила о нарушениях на избирательных участках и обжалует результаты голосования.

Согласно данным МВД, Вальс в 1-м избирательном округе департамента Эсон одержал над Амрани верх с разрывом в 139 голосов (11 757 против 11 618, 50,3% против 49,7%).

"Мы заявляем о своей победе и в ближайшее время обжалуем результаты голосования", - сказала Амрани журналистам. По ее словам, на нескольких избирательных участках были нарушения, представителей "Непокорившейся Франции" туда не допустили.

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) к настоящему моменту подведены в 503 из 577 избирательных округах, в 267 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 38 - кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 104 депутатских мандата, Социалистическая партия - 27, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 13, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8.