В Юрмале вертолет и пожарный поезд задействовали в тушении пожара

Крупный пожар на свалке в Юрмале

Крупный пожар на свалке в Юрмале

РИГА, 19 июн – РИА Новости. Вертолет и пожарный поезд участвуют в тушении масштабного пожара в Юрмале, сообщает корреспондент РИА Новости с места тушения.

Пожарный поезд и вертолет Ми-8 участвуют в тушении пожара на сортировочной станции в Юрмале. Также в тушении задействованы 52 пожарных расчета.

На данный момент пожар еще не локализован.

Государственная пожарно-спасательная служба также призвала жителей Юрмалы и Риги закрыть окна, поскольку горит пластик и дым является токсичным. Площадь возгорания пока определить невозможно.

Также представитель ГПСС отметила, что подобного масштабного пожара, во время которого горели только отходы, в последние годы не наблюдалось.

Столбы дыма от пожара видны также из Риги и, по свидетельству очевидцев, из Огре – города, который расположен более чем в 50 километрах от места пожара.

Из-за пожара в Юрмале в направлении Кемери остановлено движение поездов.

Тем временем, как сообщили в полиции, на Вентспилсском шоссе на участке между улицей Мелдеру и торговым центром "Курши" полностью перекрыто движение транспорта.