Мануэль Вальс заявил о своем избрании в парламент Франции

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс заявил, что избрался в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.

Вальс баллотировался в департаменте Эсон.

"Я хочу поблагодарить избирателей, которые пришли голосовать... Сегодня вечером я избран с 50,3% голосов", - сказал Вальс.

Он отметил, что опередил свою соперницу "всего на 139 голосов".

Второй тур выборов депутатов Нацсобрания прошел во Франции в воскресенье, окончательные итоги подведены в 423 из 577 избирательных округов. Представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" одержали верх в 207 округах, еще в 32 - кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 94 депутатских мандата, Социалистическая партия - 25, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 16, "Национальный фронт" и Коммунистическая партия Франции - по 8, "Непокорившаяся Франция" - 4. Еще 11 мандатов получили представители различных левых течений.