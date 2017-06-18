Движение Макрона получает 192 из 577 мандатов на выборах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон на избирательном участке на парламентских выборах второго тура во Франции. 18 июня 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон на избирательном участке на парламентских выборах второго тура во Франции. 18 июня 2017

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Окончательные результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) подведены в 400 из 577 избирательных округов, в 192 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 30 - кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют данные МВД страны.

Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 92 депутатских мандата, Социалистическая партия - 24, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 15, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 7, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 4.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.