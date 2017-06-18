Движение Макрона получает 192 из 577 мандатов на выборах во Франции

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Окончательные результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) подведены в 400 из 577 избирательных округов, в 192 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 30 - кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют данные МВД страны.
Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 92 депутатских мандата, Социалистическая партия - 24, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 15, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 7, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 4.
Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.