Глава Приднестровья рассказал, почему заморожен формат "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Приднестровья Вадим Красносельский полагает, что заседания переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию не проводятся из-за нежелания видеть Приднестровье равноправной стороной.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Приднестровье является равноправным участником формата "5+2" со своими правами и обязанностями. Это тоже раздражает. Это тоже пытаются купировать. Я глубоко убежден, что именно по этой причине произошла "заморозка" этого формата", — сказал Красносельский в воскресенье на пресс-конференции.

Он обратил внимание на то, что лишь Россия и Приднестровье на деле ратуют за возобновление переговоров в этом формате.

"Никто и никогда не исключит Приднестровье из переговорного формата. Без Приднестровья не будет формата как такового", — подчеркнул Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.