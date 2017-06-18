МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сенатор Ангус Кинг заявил в интервью телеканалу NBC News, что комитет сената по разведке может завершить расследование предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы в США к концу года.

"Многие люди говорили: "Когда, вы думаете, вы закончите?". Может быть, в конце года", — заявил Кинг. Он отметил, что это очень комплексный вопрос, и расследование затрагивает большое число свидетелей, рассматриваются тысячи страниц документов с разведданными. Комментируя вопрос о том, на каком этапе находится расследование, сенатор заявил, что оценивает его в 20%.

По мнению Кинга, основной вопрос также заключается в том, были ли в предвыборном штабе Трампа люди, которые находились в контакте с русскими и могли обмениваться с ними информацией и "сотрудничать". Он отметил, что именно это рассматривает комитет. Сенатор подчеркнул, что основным вопросом также является то, что РФ якобы пыталась вмешаться в выборы.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.