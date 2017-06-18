Марко Рубио: расследование "вмешательства России" отвечает интересам Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Проведение расследования по якобы вмешательству РФ в американские выборы отвечает интересам нынешней администрации США, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Марко Рубио.

"Проведение расследования отвечает интересам президента (США Дональда Трампа)", — заявил он в эфире телекомпании CNN.

Рубио выразил надежду, что расследование, проводимое в конгрессе США, завершится скоро. Однако он не стал называть конкретные сроки, отметив, что это прерогатива руководителей соответствующих комитетов.

"Нам необходимо выяснить, каким образом русские вторглись в наши выборы и какие методы они для этого использовали", — сказал Рубио.

Сенатор также подчеркнул, что это важно для проведения последующих выборов в США, в частности, в конгресс в 2018 году. "Мы должны быть готовы не только предотвратить это, но также и предпринять ответные действия", — сказал он.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.