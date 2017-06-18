Посольство России в Португалии призвало избегать мест, где бушуют пожары

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017

МАДРИД, 18 июн — РИА Новости. Посольство РФ в Португалии призывает российских граждан, находящихся в этой стране, воздержаться от посещения районов, где бушуют пожары.

Число жертв мощнейшего лесного пожара в Португалии, по последним данным, составляет более 60 человек, десятки пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Это самое большое число жертв от лесных пожаров в Португалии за последние десятилетия. Огонь продолжает бушевать в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура), в 200 километрах от Лиссабона.

"Ввиду экстремальных погодных условий красный, высший, уровень опасности установлен для округов Лиссабон, Сантарень, Сетубал и Браганса. Посольство рекомендует российским туристам проявлять повышенную бдительность и осторожность, по возможности воздерживаясь от посещения этих районов страны. Для остальной части Португалии сохраняется оранжевый уровень опасности", — говорится в сообщении посольства РФ.

Ранее пресс-атташе посольства Александр Брянцев сообщил РИА Новости, что диппредставительство не располагает данными, могут ли российские граждане оказаться среди жертв пожара, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Португалии.

Сообщалось, что около 30 человек погибли, когда пытались покинуть зону бедствия на автомобилях. Тушению огня препятствует высокая температура, установившаяся в регионе, и сильные порывы ветра. В настоящее время в Португалии бушует в общей сложности десять пожаров, в тушении которых участвуют 1,6 тысячи человек, в том числе военные, 15 самолетов и вертолетов, а также почти 500 транспортных средств. Два испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным, помощь предложили Франция, Германия и ЕС.