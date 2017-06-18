Минфин Британии выступил за новые таможенные договоренности с Евросоюзом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выступил за плавный процесс выхода страны из Евросоюза и установление новых договоренностей с ЕС, касающихся таможенного урегулирования.

"Когда я говорю о Brexit, который поддерживает британские рабочие места, инвестиции и компании, я имею в виду Brexit, который исключает резкий переход, который гарантирует, что мы естественным образом, плавно перейдем от таможенного союза, в котором сейчас находимся, к новой договоренности в будущем, которая обеспечит поток британских товаров без тарифов, так как на самом деле тарифы – относительная маленькая часть вопроса, без промедлений и бюрократии", — сказал министр в интервью Би-би-си

Правительство Великобритании ранее объявило, что выход страны из ЕС будет проходить по "жесткому" варианту с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС. В ответ на заявления критиков о том, что отказ от доступа на единый рынок катастрофически скажется на экономике страны, премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что Великобритания заключит со всеми интересующими ее странами двусторонние торговые соглашения, и такой режим будет более эффективным.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.