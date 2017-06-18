Иракский Курдистан надеется на поддержку своей независимости

КАИР, 18 июн — РИА Новости. Иракский Курдистан надеется на поддержку своего стремления к независимости мировым сообществом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД автономного региона Фалах Мустафа.

Курдистан получил автономию в составе Ирака после свержения Саддама Хусейна и принятия в 2005 году новой конституции. Курдские власти за это время неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.

"Мы желаем и надеемся, что все свободные народы поддержат независимость региона Курдистана… Мы просим свободные народы и независимые государства содействовать желанию создать свободное независимое суверенное государство в Курдистане", — заявил Мустафа.

Министр отметил, что Курдистан уважает систему международного права, не позволяющую другим странам до объявления независимости открыто выразить свою поддержку Курдистану, но, по его словам, позиция в мире благосклонная.

"Пока, в целом, высказываются позиции в пользу независимости и стремления к ней, в пользу диалога Эрбиля с Багдадом, и мы со своей стороны благодарим все государства, которые поддерживают наши законные требования", — сообщил Мустафа, пообещав, что Курдистан будет для стран "партнером в поддержании мира и стабильности" на Ближнем Востоке.

Референдум о независимости Курдистана ранее раскритиковали основные партнеры Багдада — Вашингтон и Тегеран. По их словам, референдум в настоящее время отвлекает от более важных проблем, таких, как борьба с группировкой ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.