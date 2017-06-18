Иракский Курдистан надеется на поддержку своей независимости

КАИР, 18 июн — РИА Новости. Иракский Курдистан надеется на поддержку своего стремления к независимости мировым сообществом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД автономного региона Фалах Мустафа.
"Мы желаем и надеемся, что все свободные народы поддержат независимость региона Курдистана… Мы просим свободные народы и независимые государства содействовать желанию создать свободное независимое суверенное государство в Курдистане", — заявил Мустафа.
Министр отметил, что Курдистан уважает систему международного права, не позволяющую другим странам до объявления независимости открыто выразить свою поддержку Курдистану, но, по его словам, позиция в мире благосклонная.
Референдум о независимости Курдистана ранее раскритиковали основные партнеры Багдада — Вашингтон и Тегеран. По их словам, референдум в настоящее время отвлекает от более важных проблем, таких, как борьба с группировкой ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.