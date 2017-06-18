Рим и Мадрид призвали Каракас не созывать Учредительное собрание

РИМ, 18 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Главы правительств Италии и Испании Паоло Джентилони и Мариано Рахой обратились с открытым письмом к властям Венесуэлы, в котором призвали пересмотреть решение о созыве Учредительного собрания в этой стране.

"Италия и Испания решительно призывают правительство Венесуэлы пересмотреть свое решение о созыве Учредительного собрания. В том числе и потому что Конституция 1999 года, буквой и духом которой должны руководствоваться все стороны, уже предусматривает механизмы, полезные для нахождения политического решения, которое позволит вновь объединить различные интересы в уважении к общественным институтам, закону и народному суверенитету", — говорится в документе, который в воскресенье опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

"Выбор в пользу созыва Учредительного собрания в столь критический момент разделяет страну, вместо того, чтобы объединить ее. Об этом свидетельствует не только несогласие, выраженное многими политическими силами, но и авторитетные голоса общественных институтов и гражданского общества", — подчеркивается в письме. В этой связи Джентилони и Рахой упомянули, в частности, недавнее заявление Епископской конференции Венесуэлы, которая публично выразила свою озабоченность относительно трагической ситуации, складывающейся в стране.

Премьер-министры Италии и Испании напомнили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро о том, что высшей целью национального героя этой страны Симона Боливара "было преодолеть разделение и обеспечить единство народа".

"Мы просим, чтобы он (Мадуро) и его правительство не подавляли несогласие, соблюдали разделение властей и демократическую законность Национальной ассамблеи так же, как права человека, включая право на мирные манифестации", — говорится в послании.

Джентилони и Рахой считают, что для достижения национального примирения необходимо придерживаться четырех базовых принципов: уважение правового государства, и прежде всего, независимости парламента, освобождение политических заключенных, открытие канала гуманитарной помощи для населения страны, а также определение четкого и прозрачного "выборного календаря", который позволит выявить волю народа Венесуэлы.

Рим и Мадрид обещают оказать Каракасу помощь в продвижении по этому пути и, в частности, обеспечить поддержку со стороны ЕС. Но при этом главы правительств Италии и Испании подчеркнули, что основная ответственность за будущее страны лежит на властях Венесуэлы.

Ранее глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы в Учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание должно заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Эта инициатива президента Мадуро вызвала массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей ее попыткой государственного переворота. По последним данным, число погибших в ходе массовых протестов приближается к 70.