Джентилони осудил отказ Вашингтона от нормализации отношений с Кубой

РИМ, 18 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони назвал ошибкой решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

"Напомню, я был проинформирован о необычайном начинании Обамы в отношении Кубы и считаю, что возврат назад является ошибкой. Как ошибкой был выбор в пользу выхода из (Парижского) соглашения по климату", — заявил глава итальянского правительства в интервью, которое римская газета la Repubblica опубликовала в воскресенье.

В пятницу президент США Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

Заявив о несогласии Рима с решениями Вашингтона по климату и Кубе, Джентилони одновременно подчеркнул, что США остаются главным союзником Италии и Европы в целом.

"Соединенные Штаты остаются нашим главным союзником. Это так, и это останется так. Не хочу отказываться от демократии и свободы. Мы являемся великой страной и должны высказывать собственное мнение по поводу решений администрации США, которые мы не разделяем", — сказал Джентилони.