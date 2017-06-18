Президент Колумбии созывает совет безопасности после теракта в Боготе

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о созыве совета безопасности страны после взрыва в торговом центре в столице Боготе.

По последним данным, при взрыве в центре Andino погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек пострадали в результате атаки. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

"Завтра (в воскресенье) мы сделаем новые заявления после проведения совета безопасности, сейчас я не хотел бы спекулировать на тему, кто стоит за этой террористической атакой, идет расследование, пока четких указаний на виновных нет", — заявил Сантос в ходе пресс-конференции на месте взрыва, транслировавшейся в интернете.

Глава Колумбии заверил, что теракт не повлияет на действия правительства и колумбийцев по поиску мирного урегулирования в стране. Он также пообещал выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших.

Повстанцы из двух крупнейших группировок Революционные вооруженные силы Колумбии и Армия национального освобождения уже заявили, что непричастны к взрыву в торговом центре в столице.

Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил РИА Новости, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.