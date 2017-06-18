МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Двухкорпусное гавайское каноэ Hokulea вернулось к берегам Гонолулу спустя три года после начала своего кругосветного путешествия, пишет газета Hawaii News Now.

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Десятки тысяч людей собрались в лагуне Мэджик Айленд (Magic Island), встречая судно и его экипаж с поздравлениями и слезами. В ходе торжественной церемонии возвращения на родину мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл вручил штурману судна ключ от города.

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Целью кругосветного путешествия было распространение идеи об экологической устойчивости и заботе о нашей планете. Экипаж использовал исключительно древние навигационные техники — с помощью наблюдения за положением звезд, Солнцем, волнами и птицами каноэ преодолело расстояние в 40 тысяч морских миль и побывало в 150 портах. В рамках путешествия судно заходило в гавани Таити, Бразилии, ЮАР, Кубы.

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На планирование деталей плавания ушло шесть лет, еще более двух — на интенсивную подготовку экипажа.