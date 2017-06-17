Ереван предупредил о непредсказуемых последствиях ситуации в Карабахе

ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости, Гагик Багдасарян. МИД Армении распространил заявление, в котором предупредил о непредсказуемых последствиях обострения ситуации в зоне карабахского конфликта.

Ранее в субботу министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели четвертого за последние два дня военнослужащего в результате провокаций азербайджанских военных и предупредило о "целенаправленном и несоразмерном" ответе на "вероломные действия противника".

"Очевидно, что Баку, будучи не в состоянии направить процесс мирного урегулирования (в Карабахе) в предпочтительное для себя русло, пытается создать иллюзию преимущества на передовой, что обречено на неудачу и чревато непредсказуемыми последствиями, в первую очередь для стороны, инициирующей нагнетание напряженности", — говорится в заявлении армянского МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В Ереване считают, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем последнем заявлении, осудив нарушения перемирия, указали на то, что первым открывает огонь Азербайджан, и Баку "подобными провокациями реагирует на эти адресные заявления, демонстрируя все свое презрение к ним".

"Проведение в преддверии визита в Баку сопредседателей широкомасштабных военных учений без предусмотренного международными обязательствами оповещения, регулярные нарушения бессрочных трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994-1995 гг., новые шаги, направленные на обострение ситуации, являются очередным вызовом, брошенным высшим руководством Азербайджана международному сообществу, в первую очередь странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. Отсутствие должной реакции на этот вызов может быть рассмотрено Азербайджаном как поощрение авантюр", — подчеркнули в армянском МИД.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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