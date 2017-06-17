В НКР заявили о 300 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (415)

ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 300 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.

"В период с 11 по 17 июня Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия 300 раз, применив на различных участках линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, также 60-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы и станковые противотанковые гранатометы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы карабахского военного ведомства, передовые подразделения Армии обороны Карабаха "перешли к ответным действиям для подавления агрессивной активности противника".

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>