В Турции отпустили советника премьера, подозреваемого в связях с Гюленом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Турции освободили главного советника премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, задержанного по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что Бирол Эрдем вместе с женой были задержаны в Анкаре по подозрению в причастности к FETO.

По данным издания, Эрдем находится под судебным надзором. Впоследствии он предстанет перед судом, дата разбирательства будет назначена позже. Жена Эрдема взята под стражу до разбирательства.

Сообщается, что Эрдему после трехдневного допроса были предъявлены обвинения в попытке нарушить конституцию. Кроме того, он обвиняется в том, что возглавляет вооруженную террористическую группировку.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.