Экс-глава полиции Стамбула сдался властям после обвинений в связи с Гюленом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экс-глава полиции Стамбула Хюсейин Чапкын (Hüseyin Çapkın) сдался властям после того, как суд выдал ордер на его арест в связи с предполагаемыми связями с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), пишет газета Hurriyet.
Отмечается, что суд Стамбула также выдал ордер на арест бывшего губернатора провинции Денизли Абдулкадира Демира (Abdulkadir Demir).
Власти Турции обвиняют Гюлена и членов FETO в причастности к попытке переворота в июле прошлого года и требуют от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.