Экс-глава полиции Стамбула сдался властям после обвинений в связи с Гюленом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экс-глава полиции Стамбула Хюсейин Чапкын (Hüseyin Çapkın) сдался властям после того, как суд выдал ордер на его арест в связи с предполагаемыми связями с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), пишет газета Hurriyet.

По данным газеты, он сдался полиции в пятницу поздно вечером. Он приехал в одно из отделений полиции Стамбула вместе со своим адвокатом.

Отмечается, что суд Стамбула также выдал ордер на арест бывшего губернатора провинции Денизли Абдулкадира Демира (Abdulkadir Demir).

Власти Турции обвиняют Гюлена и членов FETO в причастности к попытке переворота в июле прошлого года и требуют от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.