Минобороны НКР сообщило о четвертом погибшем за два дня в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (414)

ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели в субботу четвертого за последние два дня военнослужащего в результате нарушения режима прекращения огня.

Минобороны НКР в пятницу сообщило, что из-за обстрела азербайджанскими военными оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР из станковых противотанковых гранатометов смертельные ранения получили военнослужащие Араик Матинян, Виген Петросян и Вардан Саркисян (все — 1997 года рождения).

"После вчерашних инцидентов со смертельным исходом, вызванных агрессивными действиями противника, 17 июня утром, в 09.40 (08.40 мск), азербайджанская сторона совершила на северном направлении линии соприкосновения очередную провокацию, в результате которой смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Гаспарян, 1997 года рождения", — говорится в сообщении.

Минобороны НКР также заявило о "целенаправленном и несоразмерном" ответе на "вероломные действия противника".

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