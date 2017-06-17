Коль стал частью исторических процессов, заявил экс-глава Совмина ГДР

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль, который скончался накануне, стал частью процессов, вошедших в историю, совершив, однако, и свои ошибки, заявил РИА Новости бывший председатель совета министров ГДР Ханс Модров.

Модров, который был главой совмина ГДР с осени 1989 по март 1990 года, вел первые переговоры с Колем о воссоединении Германии. Сегодня он глава Совета старейшин партии "Левые".

"В его лице от нас ушел тот, кто участвовал в процессе объединения обоих германских государств, допустив, конечно, свои ошибки. Но в конце концов этот процесс завершился, войдя в историю, частью которой стал Гельмут Коль", — сказал Модров.

Он добавил, что услышав эту новость, поначалу испытал растерянность. "И не важно, каким, в конечном счете, было наше отношение друг к другу в политическом плане. Чисто по-человечески могу лишь сказать, что мои встречи с Гельмутом Колем всегда были отмечены взаимным уважением – как в то время, когда я был премьер-министром ГДР, так и позднее в качестве коллег в бундестаге", — сказал он.

Он с сожалением заметил, что сегодняшний мир полон войн и противоречий. "Я уверен, что это не то, к чему намеревался прийти Гельмут Коль. Однако в последнее десятилетие он отошел от партийных дел в ХДС и от политики", — добавил Модров.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.