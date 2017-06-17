Коль стал частью исторических процессов, заявил экс-глава Совмина ГДР

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль, который скончался накануне, стал частью процессов, вошедших в историю, совершив, однако, и свои ошибки, заявил РИА Новости бывший председатель совета министров ГДР Ханс Модров.
Модров, который был главой совмина ГДР с осени 1989 по март 1990 года, вел первые переговоры с Колем о воссоединении Германии. Сегодня он глава Совета старейшин партии "Левые".
"В его лице от нас ушел тот, кто участвовал в процессе объединения обоих германских государств, допустив, конечно, свои ошибки. Но в конце концов этот процесс завершился, войдя в историю, частью которой стал Гельмут Коль", — сказал Модров.
Он добавил, что услышав эту новость, поначалу испытал растерянность. "И не важно, каким, в конечном счете, было наше отношение друг к другу в политическом плане. Чисто по-человечески могу лишь сказать, что мои встречи с Гельмутом Колем всегда были отмечены взаимным уважением – как в то время, когда я был премьер-министром ГДР, так и позднее в качестве коллег в бундестаге", — сказал он.
Он с сожалением заметил, что сегодняшний мир полон войн и противоречий. "Я уверен, что это не то, к чему намеревался прийти Гельмут Коль. Однако в последнее десятилетие он отошел от партийных дел в ХДС и от политики", — добавил Модров.
Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.