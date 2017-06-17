В ДНР заявили, что силовики более 70 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (121)

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 70 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 71 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По данным ведомства, в результате обстрелов в Донецке повреждено два дома. Информация о разрушениях уточняется.

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