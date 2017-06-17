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В мире

CNN: команду адвокатов Трампа пополнил юрист, ранее защищавший Маккейна

07:4417.06.2017
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Команду юристов, которые представляют интересы президента США Дональда Трампа в ходе расследования его связей с Россией, пополнил ранее защищавший сенатора Джона Маккейна столичный адвокат Джон Дауд, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Вице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Пенс нанял адвоката для помощи в расследовании "российского дела"
Как сообщает CNN, Дауд – "известный адвокат Вашингтона". В числе его дел – защита сенатора Маккейна в 1990 году, когда ему удалось оправдать сенатора перед обвинениями в коррупции.

В конце мая Белый дом сообщил, что на вопросы по делу о "российском вмешательстве" в выборы и связях Москвы с Трампом будет отвечать адвокат президента Марк Касовиц. В его команду, по данным Politico, также входят защитники Марк Боуи и Джэй Секулоу. У Трампа также есть "личный адвокат" Майкл Коэн, которого ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США вызвал для дачи показаний. Сообщалось, что он ответит на вопросы конгрессменов 5 сентября.

Расширение команды защитников президента происходит на фоне все более накаляющейся обстановки вокруг так называемого расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США и связей президентской кампании Трампа с Москвой.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Спецпрокурор Мюллер нанял 13 адвокатов в рамках "российского расследования"
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила также, что спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный минюстом США спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ", ведет расследование против Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. В мае президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились сообщения с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

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