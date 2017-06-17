CNN: команду адвокатов Трампа пополнил юрист, ранее защищавший Маккейна

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Команду юристов, которые представляют интересы президента США Дональда Трампа в ходе расследования его связей с Россией, пополнил ранее защищавший сенатора Джона Маккейна столичный адвокат Джон Дауд, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как сообщает CNN, Дауд – "известный адвокат Вашингтона". В числе его дел – защита сенатора Маккейна в 1990 году, когда ему удалось оправдать сенатора перед обвинениями в коррупции.

В конце мая Белый дом сообщил, что на вопросы по делу о "российском вмешательстве" в выборы и связях Москвы с Трампом будет отвечать адвокат президента Марк Касовиц. В его команду, по данным Politico, также входят защитники Марк Боуи и Джэй Секулоу. У Трампа также есть "личный адвокат" Майкл Коэн, которого ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США вызвал для дачи показаний. Сообщалось, что он ответит на вопросы конгрессменов 5 сентября.

Расширение команды защитников президента происходит на фоне все более накаляющейся обстановки вокруг так называемого расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США и связей президентской кампании Трампа с Москвой.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила также, что спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный минюстом США спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ", ведет расследование против Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. В мае президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились сообщения с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.