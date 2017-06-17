ХАМАС отрицает, что ИГ* ответственна за нападение на пограничницу в Израиле

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отрицает, что террористическая группировка "Исламское государство"* ответственна за нападение на сотрудницу израильской пограничной полиции, передает агентство Франс Пресс.
В пятницу трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом атаковали полицейских под стенами Старого города и были убиты ответным огнем. От полученных ран сотрудница пограничной полиции позднее скончалась.
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение.
Как передает агентство со ссылкой на ХАМАС, убитые палестинцы принадлежали к местным исламистским группировкам. "Заявление ИГ – это попытка мутить воду", — приводит агентство слова представителя движения Абу Зухри. По его словам, атаку совершили "два палестинца из Народного фронта освобождения Палестины и один из ХАМАС".
* Террористическая организация, запрещенная в России.