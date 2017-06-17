Японская береговая охрана эвакуирует раненого после столкновения эсминца

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. По меньшей мере один моряк со столкнувшегося с торговым судном эсминца будет эвакуирован на вертолете японской береговой охраны, сообщила пресс-служба ВМФ США.

"ВМФ США работают над проведением медицинской эвакуации на вертолете одного моряка", — сообщила пресс-служба.

На помощь в район инцидента направлены эсминец USS Dewey, а также два военно-морских буксира. Самолет ВМФ приведен в готовность, сообщает пресс-служба.

Ранее Пентагон сообщил, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба ВМФ, столкновение произошло на скорости 56 морских узлов. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.