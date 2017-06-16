Путин: у стран Персидского залива есть повод беспокоиться из-за США

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у стран Персидского залива есть повод для беспокойства в связи с попытками США демократизировать страны региона.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"США пытаются всех демократизировать, и я не думаю, что монархиям Персидского залива это очень нравится. Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы задумался, о том, что США сделают после. Полагаю, что они думали об этом уже. Ведь если вы последовательны в своем курсе на демократизацию, вы понимаете, каким будет следующий шаг после Сирии, Ливии, Египта", — заявил Путин.