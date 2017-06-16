МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что Москва предлагала Вашингтону совместно работать над вопросом ПРО в преддверии выхода США из договора в 2001 году, но получила отказ.

"Мы пытались убедить его (президента США Джорджа Буша-младшего — ред.), показать ему — и это было не совсем безрезультатно — что это было угрозой для нас. На определенном этапе американские партнеры на уровне минобороны, на уровне госдепартамента говорили, что они понимают наши опасения. И я должен сказать, мы предлагали работать вместе над системой ПРО — Соединенные Штаты, Европа и Россия. Но в конце концов, хотя наши партнеры, к сожалению, отказались от этого предложения…", — рассказал Путин.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002-м соглашение по ПРО прекратило свою работу.

В 2012 году Путин рассказал, что Россия и США были близки к компромиссным договоренностям о противоракетной обороне, однако они сорвались из-за нежелания американской стороны зафиксировать свои же предложения на бумаге. Путин ранее также рассказывал, что он разговаривал на эту тему с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим.