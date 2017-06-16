Путин рассказал, в чем был прав Буш-старший в отношении Хусейна

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что экс-президент США Джордж Буш-старший был прав в том, что, отреагировав на агрессию со стороны Саддама Хусейна, осмотрительно на этом и остановился.

Нападение Ирака на Кувейт произошло 2 августа 1990 года, когда иракская армия численностью несколько сотен тысяч человек перешла границу Кувейта, а авиация Ирака стала бомбить кувейтские города. В ответ на агрессию Ирака 17 января 1991 года США начали операцию "Буря в пустыне" по резолюции номер 678 Совета Безопасности ООН от 29 ноября 1990 года, чтобы прекратить оккупацию Кувейта. Операция продолжалась 41 день. Утром 28 февраля 1991 года по инициативе США военные действия прекратились, 6 марта было заключено перемирие.

"Тогда США не пошли дальше, они не свергли правительство в Ираке. Я знаю, что были обсуждения на эту тему, и некоторые говорили, что ему следовало пойти дальше и свергнуть Саддама Хусейна… Президент Буш был прав, сделав то, что он сделал, он был осмотрительным. Он ответил на агрессию и остановился в нужное время", — заявил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что последовавшее позднее решение отправить в Ирак американские войска и свергнуть Хусейна было "ошибкой".

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.