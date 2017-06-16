Путин рассказал Стоуну, что Анатолий Собчак не поддерживал распад СССР

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был демократом по убеждениям и выступал против распада Советского Союза.

"Собчак был абсолютно искренним, здравомыслящим человеком. С точки зрения идеологии, он был демократом, но он был категорически против распада Советского Союза", — заявил Путин.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Анатолий Александрович Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. В команде Собчака работал Владимир Путин. При Собчаке городу было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.