Путин не верит в причастность спецслужб США к терактам 11 сентября

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не верит в версию о причастности американских спецслужб к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

"Я не верю, что американские разведслужбы были организаторами терактов в Нью-Йорке", — сказал Путин.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Террористы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек.