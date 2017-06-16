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В мире

Британский премьер назвала Коля "отцом современной Германии"

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Умер Гельмут Коль (26)
22:1516.06.2017
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ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала скончавшегося экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля "отцом современной Германии" и "гигантом европейской истории".

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. 2005 год
© REUTERS / Tobias Schwarz
Уход "канцлера воссоединения": мир вспоминает Гельмута Коля

"С глубокой печалью я встретила новость о кончине бывшего канцлера Гельмута Коля. Первый канцлер объединенной Германии с 1945 года, он был гигантом европейской истории. От лица народа Великобритании я выражаю уважение той роли, которую он сыграл в окончании "холодной войны" и объединении Германии", — говорится в заявлении Мэй.

"Мы потеряли отца современной Германии. Мои глубочайшие соболезнования семье и всему народу Германии в этот печальный момент", — отмечается в заявлении.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны".

"Канцлер воссоединения" Гельмут Коль
© AP Photo / Michael SohnАрхитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. 2012 год
© AP Photo / Michael Sohn
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкЛидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.Президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
© РИА Новости / POOL
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Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкКоль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.Михаил Горбачев и Гельмут Коль
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
© AP Photo / Pool/FileОсобые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.Президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Коль. 1984 год
© AP Photo / Pool/File
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкБорис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.Борис Ельцин и Гельмут Коль
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
© REUTERS / Michael Urban/File PhotoКанцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.Канцлер Германии Гельмут Коль на танке Леопард. 17 сентября 1986 года
© REUTERS / Michael Urban/File Photo
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
© REUTERS / Michael Urban/File PhotoГельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.Ангела Меркель и Гельмут Коль. 27 сентября 2000 год
© REUTERS / Michael Urban/File Photo
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.Канцлер ФРГ Коль и президент США Клинтон с супругой перед обедом в загородном ресторане Форд
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
© AP Photo / FileГельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год
© AP Photo / File
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
© REUTERS / Reinhard Krause/File PhotoГельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.Гельмут Коль в толпе сторонников. 20 февраля 1990 года
© REUTERS / Reinhard Krause/File Photo
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
© AFP 2017 / Hai DoКанцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.Канцлер Германии Гельмут Коль на выступлении в Генассамблеи ООН. 1992 год
© AFP 2017 / Hai Do
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
© AFP 2017 / DPA/Stringer Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год
© AFP 2017 / DPA/Stringer
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
© AP Photo / Jan Bauer, fileБывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль возле Бранденбургских ворот. 2003 год
© AP Photo / Jan Bauer, file
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
© AP Photo / Wolfgang Radtke, poolПапа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.Папа Бенедикт XVI с бывшим канцлер Германии Гельмут Коль. 2011 год
© AP Photo / Wolfgang Radtke, pool
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
© REUTERS / Johannes Eisele/File PhotoБывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. 2010 год
© REUTERS / Johannes Eisele/File Photo
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.
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