Британский премьер назвала Коля "отцом современной Германии"

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала скончавшегося экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля "отцом современной Германии" и "гигантом европейской истории".

"С глубокой печалью я встретила новость о кончине бывшего канцлера Гельмута Коля. Первый канцлер объединенной Германии с 1945 года, он был гигантом европейской истории. От лица народа Великобритании я выражаю уважение той роли, которую он сыграл в окончании "холодной войны" и объединении Германии", — говорится в заявлении Мэй.

"Мы потеряли отца современной Германии. Мои глубочайшие соболезнования семье и всему народу Германии в этот печальный момент", — отмечается в заявлении.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны".