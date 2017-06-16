Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить санкции против Катара

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить ограничения, введенные ими в отношении Катара.

В пятницу Джонсон провел в Лондоне встречи с коллегами из Бахрейна и Саудовской Аравии, а также с замглавы МИД ОАЭ.

"Он призвал все страны Персидского залива воздерживаться от любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для жителей Катара и других стран. Он дал ясно понять, что Великобритания обеспокоена коллективными действиями, предпринятыми Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном в отношении важного союзника, и призвал их ослабить введенные в отношении Катара ограничения", — говорится в сообщении МИД Великобритании.

Джонсон подчеркнул, что Катар должен вести диалог со своими соседями и реагировать на их опасения, связанные с экстремизмом, и вместе с партнерами "преумножать прогресс, уже достигнутый в вопросе борьбы с ростом радикализации и экстремизма в регионе".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.