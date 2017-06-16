Трамп не подтверждал, что против него идет расследование, сообщил источник

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не подтверждал, что против него идет расследование, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

По его словам, Трамп лишь реагировал на статьи, основанные на утечках в прессу, в которых утверждалось, что глава государства находится под расследованием.

Трамп ранее раскритиковал руководство Минюста, которое рекомендовало ему уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее Трамп написал в Twitter, что против него "ведет расследование в связи с увольнением директора ФБР тот же человек", который сказал ему "уволить директора ФБР". Трамп назвал это "охотой на ведьм".

Высказывание Трампа, вероятнее всего, направлено против первого заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, который написал меморандум, ставший формальным основанием для увольнения Коми. После того как глава Минюста Джефф Сешнс устранился от расследования против сотрудников Трампа за "связи с Россией", Розенстайн стал формальным куратором расследования.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.