Горбачев отметил роль Гельмута Коля в объединении Германии
22:0216.06.2017
(обновлено: 22:11 16.06.2017)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, назвав правильным и справедливым неофициальное звание политика в его стране — "канцлер германского единства" и высоко оценив роль Коля в объединении Германии.
Бывший советский лидер выразил глубокие соболезнования семье Коля, правительству Германии и всему немецкому народу.
"Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории", — говорится в обращении Горбачева, опубликованном в пятницу на сайте Горбачев-фонда.
Экс-президент СССР отметил, что когда речь заходит о заслугах политических деятелей в деле объединения Германии, он всегда считает нужным подчеркнуть, "что главными "героями" воссоединения были два наших народа: немцы, решительно заявившие о своей воле к единству, и русские, проявившие понимание чаяний немецкого народа и готовность к историческому примирению".
"Но одновременно я высоко оцениваю роль политиков, причастных к этому процессу. Немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание – "канцлер германского единства". Это правильно и справедливо", — заявил Горбачев.
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.