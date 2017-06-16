Убитый в США выходец из России мог знать нападавших, заявила полиция

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Убийство двух молодых людей в штате Мэриленд, одним из которых был выходец из РФ, не было случайным, жертвы, вероятно, знали нападавших, сообщил журналистам в пятницу капитан полиции уезда Монтгомери штата Мэриленд Даррен Фрэнк.

Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар — были застрелены вечером 5 июня в жилом районе близ Монтгомери Вилледж в штате Мэриленд. Погибшие находились в своем автомобиле и в момент прибытия полиции были уже мертвы.

"Наш опыт и то, что мы видели на месте преступления, говорит о том, что это не было случайностью, мы не считаем, что это было случайно, мы полагаем, что подозреваемые и жертвы знали друг друга", — сказал офицер полиции. По его словам, расследование продолжается, и полиция пока "не исключает ни одной версии, все возможные сценарии прорабатываются".

Он сообщил, что полиция изучает всю имеющуюся информацию, в том числе, почему молодые люди находились в районе, где было совершено преступление, тогда как ни один из них не проживал там.

Он сообщил, что на месте во время нападения, было обнаружено около 30 патронов различного калибра. Один из погибших получил 10 ранений, другой – четыре, остальные попали в автомобиль или в воздух. Следователи полагают, что нападавший действовал не один.

Капитан полиции, возглавляющий отдел по раскрытию убийства, вновь призвал очевидцев связаться с полицией. "Мы знаем, что есть кто-то, кто еще не рассказал нам всего", — сказал капитан полиции. Он сообщил, что семья одного из погибших, приняла решение об увеличении вознаграждения за информацию, которая приведет к поимке подозреваемых с 10 до до 20 тысяч долларов.