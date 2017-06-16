Приходько: смерть Коля - огромная утрата, он был великим другом России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Сергей Приходько назвал смерть Гельмута Коля огромной утратой, отметив, что он был великим другом России, прозорливым и тонким политиком, который ответственно думал не только о своей стране, но и о европейском будущем, и о будущем безопасного и равноправного мира.

"Это был великий человек, великий друг России, прозорливый и очень терпеливый и тонкий политик, который в равной степени ответственно думал о своей стране, о европейском будущем и о будущем безопасного и равноправного и справедливого мира для всех. А еще, как мне кажется из общения с ним, очень добрый человек. Это поистине огромная утрата для всех нас", — сказал Приходько РИА Новости.

Ранее Приходько был помощником президента РФ по внешней политике. В настоящее время он курирует, в том числе вопросы международного сотрудничества.