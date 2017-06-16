Богданов обсудил с послами арабских государств ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послами арабских государств в Москве обсудил ситуацию вокруг Катара и перспективы ее дипломатического урегулирования, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В размещенном на сайте министерства сообщении отмечается, что "16 июня специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял аккредитованных в Москве послов Объединенных Арабских Эмиратов Омара Гобаша, Арабской Республики Египет Мохамеда Эльбадри, Королевства Бахрейн Ахмеда Аль-Саати и временного поверенного в делах Королевства Саудовская Аравия Мухамеда Аш-Шаммари по их просьбе".

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике", — говорится в документе.

"Главы арабских дипмиссий изложили мотивы, которыми руководствовались в столицах их государств при принятии решения о разрыве дипотношений, прекращении гуманитарных обменов и транспортного сообщения с Катаром. В данной связи обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в регионе разногласий, за что, как было подтверждено российской стороной, последовательно выступают в Москве", — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.