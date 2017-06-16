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В мире

Йеменские повстанцы устроили "второй Синоп" саудовским ВМС

19:5016.06.2017
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© AFP 2017 / StringerСитуация в ЙеменеСитуация в Йемене
© AFP 2017 / Stringer

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Эмиратское агентство новостей WAM сообщило сегодня, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар по кораблю с медицинской помощью из ОАЭ близ порта Моха в Красном море. По другим данным, потоплен саудовский фрегат класса al Madina, и йеменское телевидение распространило видеозапись ракетного удара. Кроме того, иранский телеканал "Алаларм" опубликовал сюжет с торпедной атакой на корабль коалиционных сил, то есть подбиты два корабля Саудовской Аравии. Наблюдатели считают, что ракеты могли быть выпущены боевым кораблем хуситов или подводной лодкой их союзника Ирана.

Жители Саудовской Аравии. Архивное фото
© AFP 2017 / Fayez Nureldine
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Стоит напомнить, что до этого, в январе, фрегат военно-морских сил Саудовской Аравии был атакован тремя катерами у йеменского города-порта Эль-Ходейда на Красном море. А осенью прошлого года хуситы потопили корабль ОАЭ якобы с гуманитарной помощью. Это был экспериментальный скоростной корабль HSV-2 (военно-транспортный катамаран водоизмещением 1600 тонн), предназначенный для обеспечения вертолетного подразделения, БПЛА, снабжения. HSV-2 был арендован ВМС США и использовался во Второй ливанской войне.

В общей сложности с 2015 года арабская коалиция потеряла у берегов Йемена около десяти боевых кораблей. Это мало напоминает партизанское движение.

Тактика "морских повстанцев"

Командование коалиционных сил расценивает подобные атаки как теракты, исполнителями которых считаются вооруженные сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). И все же применение хуситами в Красном море и Аденском заливе определенных тактических приемов и ракетного оружия, интегрированного с береговой системой радиолокационных станций, позволяет предположить существование единого командного центра, развитой системы разведки и связи, хорошо подготовленных военных специалистов. 

Самолет-истребитель. Архивное фото
© AFP 2017 / Jack Guez
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что сбили истребитель саудовских ВВС
Саудовская Аравия на море делает ставку на боевые корабли среднего класса — фрегаты водоизмещением 3500 тонн. Военно-морские силы этой страны наиболее многочисленны (15,5 тысячи человек) и боеспособны среди ВМС государств — участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. При этом "морские повстанцы" (хуситы) в январе тремя катерами лихо потопили саудовский фрегат у западного побережья Йемена.

Это был уже седьмой подбитый хуситами боевой корабль Саудовской Аравии. Шестой подбили в ноябре 2015 года, после того, как он обстрелял ракетами жилые кварталы в прибрежных городах и деревнях провинции Таиз. Предыдущие корабли Саудовских ВМС потоплены хуситами 9, 11 и 25 октября, а также 7 и 15 ноября 2015 года. Кроме того, в октябре 2016 года хуситы обстреляли американский эсминец USS Mason.

© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз. Архивное фото
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Ситуация в городе Таиз. Архивное фото

Тактика "москитных сил" безупречна, но в цифрах возможны разночтения. Пострадавшая коалиция не заинтересована в объективном освещении потерь и, как правило, трактует атаки хуситов как технические поломки.

Местные особенности

Вооруженный конфликт в Йемене соткан из межконфессиональных, политических и региональных противоречий. Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году, когда исламский Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и марксистский Южный Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) объединились после многих лет приграничных войн и столкновений.

Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов. Йемен. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Военная операция международной коалиции в Йемене в 2015-2017 годах

Упрощенная картина боевых действий в Йемене такова: с одной стороны — шииты-хуситы, которых поддерживает Иран, с другой — сунниты, которых поддерживает оружием и деньгами Саудовская Аравия. На роль регионального диспетчера претендуют США, которые снабжают саудитов и их союзников оружием. ООН регулярно (но вяло) призывает конфликтующие в Йемене стороны к миру.

Если подробнее, в конфликте участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — военнослужащие и ополчение, лояльные экс-президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Племена по различным мотивам поддерживают то одну, то другую сторону конфликта. Редкостная каша гражданской войны с привкусом военной интервенции. При этом на юге Йемена присутствуют отряды "Аль-Каиды", которые воюют против всех.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Раскол арабского мира играет на руку террористам, считают в МИД
Когда в 2015 году хуситы захватили власть после бегства действующего президента по "украинскому сценарию", Саудовская Аравия с одобрения США и без санкции ООН начала военную операцию против йеменской "хунты". Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания, Египет, Пакистан, Марокко и Судан также не остались в стороне и направили в Йемен вооружения.

Сегодня столица страны находится под контролем хуситов, позиции которых атакуют ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Коалиция выступает на стороне бежавшего правительства. "Украинская аналогия" здесь не работает, поскольку Североатлантический альянс считает "правильными" вооруженный переворот в Киеве 2014 года, и не защищает законно избранного украинского президента Виктора Януковича.

Саудовская Аравия ведет боевые действия с большим размахом второй год. Силы коалиции отвоевали у хуситов значительные территории, стратегически важную прибрежную полосу на юге Йемена и установили контроль над судоходным Баб-эль-Мандебским проливом. Однако столицу Сану по-прежнему контролируют хуситы.

Иранский противовес

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File
СМИ: арабская коалиция сбила пущенный хуситами снаряд вблизи Эр-Рияда
Между тем в Иране в ноябре 2015 года официально заявили о планах создания военно-морских баз в Сирии и Йемене, которые будут "в десять раз эффективнее, чем ядерное оружие". База в Йемене позволит Ирану противостоять Саудовской Аравии в регионе, снабжать йеменских хуситов (за последние полтора года ВМС США предотвратили пять морских поставок оружия из Ирана) и в какой-то мере уменьшить желание третьих сил вмешиваться в конфликт. Имеются в виду те же США и обстрел хуситами поставленными из Ирана ракетами кораблей ВМС ОАЭ и ВМС США осенью 2016 года. Тогда США нанесли ответные удары, но при наличии военно-морской базы Ирана в Йемене такие операции для США и их союзников могут стать проблематичными. Возможно, "второй Синоп" еще впереди.

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