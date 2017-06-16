Спецпрокурор Мюллер нанял 13 адвокатов в рамках "российского расследования"

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Спецпрокурор Роберт Мюллер нанял 13 адвокатов для работы по "российскому расследованию", передает телеканал CNN со ссылкой на его представителя Питера Карра.

Отмечается, что он планирует нанять еще больше адвокатов.

Американский телеканал сообщил, что Мюллер собрал команду высококвалифицированных следователей и экспертов, в том числе опытных адвокатов, которые ранее представляли в суде крупные американские компании и которые работали над такими делами, как Уотергейтский скандал. Среди них — Джеймс Куорлес (James Quarles) и Жэнни Ри (Jeannie Rhee).

Министерство юстиции США назначило спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году экс-главу ФБР Роберта Мюллера.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.