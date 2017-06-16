Испанский суд принял решение оставить под стражей "насильника из лифта"

МАДРИД, 16 июн – РИА Новости. Испанский суд принял решение оставить на время разбирательства под стражей Педро Луиса Гальего, известного как "насильник из лифта", говорится в постановлении.

Педро Луис Гальего в 1992 году был приговорен к 273 годам тюремного заключения за убийство двух девушек и 18 изнасилований, которые он совершал с 1970-ых годов. Своих жертв он похищал в лифтах, куда заходил под видом механика, отвечавшего за их обслуживание.

После того, как в Испании отменили так называемую "Доктрину Паро" (согласно "доктрине", досрочное освобождение могло применяться к приговорам за преступления по отдельности, а не к реальному максимальному сроку в 30 лет), он был освобожден в 2013 году.

На этой неделе Гальего был задержан по подозрению в совершении новой серии преступлений – двух изнасилований и двух попыток изнасилования.

В пятницу суд №5 города Сеговия принял решение о предварительном заключении Гальего без права выхода под залог. Его подозревают в совершении двух преступлений, связанных с неоднократным изнасилованием, трех грабежах с применением насилия и запугивания, двух преступлениях, связанных с лишением свободы, двух преступлениях причинения вреда здоровью. Кроме того, ведется расследование еще двух случаев – незаконного лишения свободы с целью совершения насильственных действий сексуального характера.

Полиция не исключает, что подозреваемый мог совершить еще ряд преступлений, о которых жертвы не заявили в правоохранительные органы.

В последние месяцы недалеко от мадридского госпиталя Ла Пас произошли несколько нападений сексуального характера. Все по одному сценарию: мужчина поздно вечером похищал девушек в возрасте примерно 20 лет: угрожая им пистолетом, он засовывал им в рот кляп, завязывал глаза и увозил к себе домой в Сеговию, расположенную в ста километрах от испанской столицы. После сексуальных действий он отвозил их обратно, рассказал на пресс-конференции руководитель полиции Мадрида Альфонсо Хосе Фернандес Диес.

Подозреваемый отказался давать показания или сотрудничать со следствием.

Подруга 59-летнего Педро Луиса Гальего, в доме которой в Сеговии его задержали, ничего не знала ни о его прошлом, ни о предполагаемой новой серии преступлений, сообщает полиция.