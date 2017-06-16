МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн предостерег американцев от веры публикациям, в которых СМИ ссылаются на анонимные источники, пишет издание Politico.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения в свой адрес, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Американцы должны быть внимательны и не принимать на веру некие истории, приписываемые анонимным "чиновникам", особенно если они не указывают страну, не говоря уже о правительственных подразделениях и агентствах, с которыми предполагаемые источники связаны", — заявил Розенстайн.

По его словам, американцам следует скептически относиться к анонимным обвинениям. "У министерства юстиции давно устоялась политика не подтверждать и не опровергать данные обвинения", — добавил Розенстайн. Он не пояснил, о каких конкретно публикация идет речь.

На этой неделе газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. После увольнения директора ФБР Джеймса Коми в прессе не раз появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования.