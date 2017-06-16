Политолог объяснил успех сторонников Макрона

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Личная популярность президента Франции Эммануэля Макрона и продуманная стратегия его сторонников могут помочь им одержать победу на парламентских выборах, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, эксперт РСМД Евгения Обичкина.

Второй тур выборов в нижнюю палату парламента Франции (Национальное собрание) пройдет 18 июня. По данным опроса компании OpinionWay, движение "Вперед, республика" может получить от 440 до 470 из 577 мандатов. Таким образом, сторонники Макрона могут получить абсолютное большинство.

"Очень большие шансы у макронистов, потому что им очень удалась программа, которую я бы условно назвала "Макрон плюс". То есть программа ассоциации, привлечения на свою сторону сторонников других партий и даже крупных деятелей других партий, которые могли влиться в их ряды, расколов крупнейших конкурентов. Так, при назначении премьер-министром Эдуара Филиппа удалось расколоть республиканцев, которые хотели составить Макрону главную оппозицию, навязав сосуществование на своих условиях. Но он их расколол", — сказала Обичкина в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что уже в первом туре парламентских выборов сторонники Макрона развернули очень интересную тактическую кампанию. "Макронисты очень четко рассчитывали, кто противостоит им в различных округах. И те депутаты от левых сил и от республиканцев, которые были готовы сотрудничать в будущем с президентским большинством, в качестве противников получали не очень сильных кандидатов от Макрона. А самых сильных выставляли в тех округах, в которых у них были конкуренты, не способные к сотрудничеству", — указала эксперт.

Кроме того, играет большую роль то, что Макрон с самого начала приступил к выполнению своих общений. Он, в частности, сразу запустил законотворческие процессы, чтобы выполнить главные предвыборные обещания, такие как увеличение занятости, борьба с безработицей, противодействие терроризму.

"То есть очень грамотная политика с первых дней президентства, которая тоже внушает обществу доверие к тому, что делает Макрон, к тому, что обещает Макрон. Ну и, безусловно, какая-то личная харизма: очень эффективный, молодой, динамичный. После Наполеона он самый молодой руководитель Франции, я имею в виду республиканской Франции", — подчеркнула Обичкина.

Она напомнила, что объединительная повестка помогла Макрону и на президентских выборах во Франции, прошедших в апреле. "Он предстал как кандидат, который приемлем для большинства французов. Именно он. Потому что за ним не тянется никакой скандальный шлейф в плане коррупции. Более того, одной из целей своей кампании он провозгласил моральную политику, и одни из первых законов, которые будут приниматься, будут об этом", — отметила эксперт.

"Макрон — либерал в экономике, поэтому за него могли проголосовать сторонники правых, либеральные силы, предпринимательские круги. И он одновременно в социальной области сторонник модернизма. То есть современно мыслящий либерал и даже социал-либерал. И поэтому левый истеблишмент, который традиционно голосовал за социал-демократов, потому что видел в республиканцах социальных консерваторов, мог его поддержать. Все эти люди могли спокойно проголосовать за Макрона, к какой бы партии они ни принадлежали: к социалистической, к республиканцам", — считает она.

По ее словам, это обусловило то, что еще на подходах ко второму туру президентских выборов большая часть французов совершенно искренне отдала Макрону свои голоса. "Они просто не считали его неприемлемым лично для себя. И это позиционирование себя Макроном как не правого и не левого, то, что он отмежевался от социалистической партии, хотя входил в правительство социалистов и был там третьим человеком, то, что он смог предложить альтернативу в общественном плане, в этом причины его победы", — сказала Обичкина.