Раненому конгрессмену понадобятся дополнительные операции, сообщили СМИ

Машина скорой помощи на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. Архивное фото

Машина скорой помощи на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. Архивное фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Раненный во время вооруженной атаки в среду конгрессмен Стив Скализ все еще находится в критическом состоянии и останется в больнице еще на какое-то время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщили в вашингтонском центре MedStar, где политик проходит лечение, ему "потребуются дополнительные операции".

Накануне Скализа вновь прооперировали. В ходе нападения он получил ранение в бедро, были повреждены внутренние органы. Скализ потерял много крови, поэтому ему были сделаны несколько переливаний.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.